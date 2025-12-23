【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月22日、あいみょんが『AIMYON TOUR 2025＋“ヘブンズ・ベーカリー”』のファイナルとなる茨城公演を水戸市民会館グロービスホールで開催した。 ■「あいみょんが行ったことがない場所」をサーキット 宮崎の都城市総合文化ホールから始まって、全国7都市を回った今回のツアーは「あいみょんが行ったことがない（ワンマンライブを行ったこ