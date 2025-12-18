【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜が8年ぶりのクリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」（読み：メリークリスマス マイハート）を12月23日に8年ぶりのディナーショーで初披露。12月24日のクリスマスイブより緊急配信が開始となった。 ■「この曲が、みなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように」（中森明菜） 中森明菜が1982年のデビュー以来初の作曲