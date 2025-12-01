1975¡Ê¾¼ÏÂ50¡ËÇ¯12·î24Æü¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÊSL¡Ë¤¬°ú¤¯ºÇ¸å¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦Í¼Ä¥Àþ¤ÎÍ¼Ä¥¡½ÄÉÊ¬´Ö¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¡¢¹ñÅ´¤ÎËÜÀþ¤«¤éSL¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖD51241¡×¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ÏÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯4·î¤ÎÄÉÊ¬µ¡´Ø¶è¼Ö¸Ë¤Î²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¡£Æ°ÎØ¤Ê¤É¤¬¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¡£