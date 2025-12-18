DAZNは23日、全104試合をライブ配信する26年W杯北中米大会のDAZNアンバサダーに日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）が就任すると発表した。今後は番組やイベント出演などを通して、W杯の魅力を伝える役割を担う。選手としてW杯出場を目指している長友の起用に、DAZNは「激しく熱量あふれるプレーで知られ、誰をも熱い気持ちにしてくれる長友選手は、DAZNの目指す『FIFAワールドカップ2026』で熱狂を生むというミッションにピッタ