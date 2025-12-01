¥¢¥á¥ê¥«¾¦Ì³¾Ê¤Ï23Æü¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é9·î´ü¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤¬Á°¤Î´ü¤ËÈæ¤Ù¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤Ç4.3¡óÁý²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿­¤ÓÎ¨¤Ï3.8¡óÁý¤À¤Ã¤¿Á°´ü¤«¤é²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Î·øÄ´¤µ¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¤â¤È¤â¤È10·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£