ホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、シカゴの本拠地・レートフィールドで入団会見を行った。３年連続１００敗以上と低迷するホ軍入団の理由を「僕の人生のスタートのような気持ちになれた」と告白。２年連続最下位から２年連続リーグ制覇を達成したヤクルト時代と重ね合わせた。また、来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラ