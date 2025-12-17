スポーツ専門の映像配信チャンネル「ＤＡＺＮ」は２３日、都内で「ＤＡＺＮＡＷＡＲＤＳ（ダゾーン・アワーズ）２０２５ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＺＯＺＯＴＯＷＮ」を開催し、２０２５年の日本スポーツ界を盛り上げた選手、団体を５部門で表彰した。＊＊＊「ＤＡＺＮＡＷＡＲＤＳ２０２５」（最も世の中の心を揺さぶった人物）には、サッカー日本代表が輝いた。２６年北中米Ｗ杯の予選で世界最速突破を決め