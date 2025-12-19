日本代表ＭＦ佐藤龍之介（１９）＝現・岡山＝が期限付き移籍先のＪ１岡山から所属元のＦＣ東京に復帰することが２３日、決定的になった。ＦＣ東京の下部組織出身の佐藤は２３年８月に当時１６歳でプロ契約を締結。２５年シーズンは出場機会を求め、１月に岡山に育成型期限付き移籍し、リーグ２８試合６得点とチーム（１３位）のＪ１残留に貢献した。代表では６月のアジア最終予選インドネシア戦で１８歳２３７日の歴代年少４位