内閣府は23日、太平洋戦争末期の1944年にアメリカ軍によって撃沈され、多くの子どもが亡くなった学童疎開船「対馬丸」について、海底調査の結果、船体を確認したと発表しました。「対馬丸」は1944年8月、沖縄から子どもなど1788人を乗せ、長崎へと向かいましたが、鹿児島県・悪石島沖でアメリカ軍の攻撃を受けて撃沈されました。犠牲者は1000人以上の子どもを含む1484人に上り、船体は今も海底に沈んでいます。内閣府によりますと