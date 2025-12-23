巨人に新加入した板東湧梧投手が２３日、都内で開催された株式会社プロフェッショナルイベント主催のトークショーに参加。ソフトバンク時代の同僚で、同学年の西武・高橋礼投手と軽快なやり取りを披露した。プレゼントタイムではサンクロースにふんしてサプライズ登場。九州などからも多くの女性ファンが駆けつける中、甘いマスクと自然体のトークで魅了した。今季まで巨人でプレーした高橋からは「ジャイアンツタイム」を教わ