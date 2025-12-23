山東省東営市の山東石油化工学院の門の前で多くの大学生が寒風の中で1本4元（約90円）のサンザシなどを飴がけにした中国の伝統菓子「糖葫蘆（タンフールー）」を買うためだけに長蛇の列を作っている。実は、糖葫蘆を売っている男性・田さんの息子が9月に末期がんと診断され、わずか約3カ月後の12月2日に亡くなった。その治療費を支払うために、田さんは全ての貯金を使い果たしてしまった。家には一番上が7歳、一番下が4歳にも満た