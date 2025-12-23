20億円を超えるプリンセス天功の埋蔵金を探すことになった秋山アベンジャーズ達と“キング・オブ・サイキック”ユリ・ゲラーがリモート面談。能力の使い方に悩む秋山アベンジャーズ達に、ユリ・ゲラーが具体的なアドバイスを行った。【映像】ユリ・ゲラー、脅威のスプーン曲げを披露『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのも