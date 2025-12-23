ºòÇ¯12·î¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢Êø²õ¤ò½Ë¤¦¥·¥ê¥¢ÆñÌ±¤é¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥ÄÆâÌ³¾Ê¤Ï23Æü¡¢ºòÇ¯¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¥·¥ê¥¢½Ð¿È¤Î°ÜÌ±¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤·¤¿¡£¶¯Åðºá¤Ê¤É¤ÇÍ­ºá¤È¤Ê¤ê·º´ü¤ò½ª¤¨¤¿ÃËÀ­¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤Ø¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤Ï2011Ç¯¤ÎÆâÀï³«»Ï¸å½é¤á¤Æ¡£ÆâÌ³¾Ê¤Ï¡¢»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬Åý¼£¤¹¤ë¥·¥ê¥¢Â¦¤ÈÈÈºá¼Ô¤ä´í¸±¿ÍÊª¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á÷´Ô¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼ó