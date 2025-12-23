FC町田ゼルビアは23日、明治安田J1百年構想リーグで着用するユニフォームを発表した。今季の天皇杯を制した町田は、新ユニフォームのエンブレム上に星をデザイン。「2025年、全員で勝ち取った初タイトル。その1つ目の星がエンブレムの上で輝きを放ちます」と伝えている。1stユニフォームは濃い青を基調に金色のラインが入っており、「ファン・サポーターや町田市との深いつながりを表現」したようだ。2ndユニフォームは白を