DJIの店舗に並ぶ小型無人機＝2021年12月、北京【ワシントン共同】米連邦通信委員会（FCC）は22日、全ての外国メーカー製ドローンと関連部品の新規販売に必要な承認を禁じると発表した。外国製には「安全保障上のリスクがある」と判断した。米国内で大きなシェアを持つ世界最大手の中国企業DJIなどに打撃となる。中国政府は23日「断固反対し、直ちに撤回するよう求める」との声明を出した。FCCのカー委員長は声明で、ドローン