ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）の移籍先有力候補にパイレーツが挙がった。ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が２２日（日本時間２３日）、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」に出演して語った。候補に挙げたのはエンゼルス、パイレーツ、Ｒソックス、ブルージェイズ、カブス、Ｄバックスの６球団。「多くはブレグマン（ＲソックスからＦＡ）にも関心を持