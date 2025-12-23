ボートレース下関の「サンケイスポーツ杯準優進出バトル」は２３日、準優勝戦が行われた。榎幸司（４３＝長崎）は９Ｒに２号艇で登場。２コースからスリットは後手に回ったが、伸び返して態勢を整えると１Ｍは差しハンドル。バックは３コースからまくり差してきた岡田憲行と並走状態になったが、道中は外マイを連発。２周１Ｍで振り切り、２着で優出を果たした。「いいのは回った後ですね。押す感じがあるし、舟の向きも悪く