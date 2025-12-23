ボートレース若松の「魔法少女まどか☆マギカ」杯は２３日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。板橋侑我（２９＝静岡）は８Ｒ、コンマ１２のトップスタートを決めてイン逃げ。予選９位で準優進出を決めた。「最初を思えば良くなった。下がらなくなって中堅はある。ただ、３日目後半（６着）は回り過ぎで下がっていたのでしっかり合わせないとゾーンは狭い」と気配上向きも調整に細心の注意を払う。２０２５年後期にＡ