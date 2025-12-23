°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ç23Æü¸áÁ°¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤¿¼Ö¤¬½»Âð¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢À¥¸Í»Ô¤ß¤º¤Îºä¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤Î½»Âð¤Î³°ÊÉ¤äÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹¹¾¤Ä¤¿»Þ¤µ¤ó(96)¤¬¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ