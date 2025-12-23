「大阪のモスクで早朝４時に大音量が流れ大迷惑」とする動画がＳＮＳで拡散している。読売新聞が調べたところ、海外のモスクを撮影した映像に、虚偽の説明を付けたデマだった。動画は、白い建物からアラビア語で祈りの時間を知らせる「アザーン」の音声が流れている映像に、「大阪の住宅街で朝４時、祈りを促す呼びかけが大音量で流れ出す」「日本人の生活が壊される」などの字幕がついている。Ｘ（旧ツイッター）やＴｉｋＴ