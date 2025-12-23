◇プロボクシングスーパーフェザー級8回戦堤麗斗《8回戦》レオバルド・キンタナ（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）アマチュアボクシング9冠の堤麗斗（22＝志成）が23日、サウジアラビアのリヤド市内で行われた「リヤド・シーズンTHERINGV:NIGHTOFTHESAMURAI」の公式行事「グランドアライバル」に参加した。1番手で登場すると軽めのシャドーボクシングを披露し「自分のボ