ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ£±£µÊ¬¤ËÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë23:15 Í½ÁÛN/AÁ°²ó0.1%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ0.1%Á°²ó¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó75.9%¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨) Í½ÁÛ75.9%Á°²ó¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨)