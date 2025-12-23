Êì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ëå¤Þ¤Ç»²Àï!?É×¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«ºÊ¤¬²ÈÂ²¤«¤éºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤âµ¯¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡ÛºÊ¤Ë¥¿¥«¤ëµÁÊì¤¿¤Á(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥­¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)