12月23日の「踊る！さんま御殿!!」にて「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」を放送。吉村洋文大阪府知事が石破茂前首相に謝罪する一幕があった。吉村府知事はトークテーマ「今年中に謝りたいこと」で、石破前首相が退任の挨拶に来た際のエピソードを披露。御礼の品を用意する時間がなく、咄嗟にその場にあった“中古のミャクミャク”を使って腹話術のように「お疲れ様でした」と出迎えたところ、