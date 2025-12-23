TBSで2026年1月3日、『マツコの知らない世界 新春SP』が21時から2時間15分にわたって放送。現在、「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎をゲストに迎え、マツコ・デラックスとのここでしか聞けない貴重なトークを届ける。 マツコ・デラックスと坂東玉三郎○所作から衣装まで、坂東玉三郎の築き上げた「美しさ」にマツコも挑戦初対面ながら、冒頭から「玉さま」「マツコちゃん」と呼び合うことになり、すぐに打ち解