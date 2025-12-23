¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ86Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß09¡Á19Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1782¡Á92¥É¥ë¡¢183±ß98Á¬¡Á184±ß08Á¬¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤¬µÞ·ã¤Ê±ß°Â¥É¥ë¹â¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢±ß¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤­¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£