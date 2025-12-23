スノーボード女子ビッグエア、スロープスタイルの村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２３日、海外合宿を行ったスイスから羽田空港に帰国した。すでに来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしているため、今月中旬のＷ杯ビッグエア最終戦に出場せずに強化に集中した。２２年北京五輪時も同じ流れで銅メダルを獲得。「五輪で最高なパフォーマンスが発揮できるようなコンディションに持っていけるようにしたい