リヴァプールの指揮官アルネ・スロットはアレクサンデル・イサクの負傷に繋がったトッテナムDFミッキー・ファン・デ・フェンのタックルを批判した。英『BBC』が報じている。リヴァプールはイサクの負傷を22日、腓骨骨折を含む足首の負傷と発表し、手術を行ったことを明かした。スロットは「数ヶ月はかかる長い怪我だ。彼にとっても我々にとっても大きな失望だ」と語り、ファン・デ・フェンのタックルは無謀だったと考えているよう