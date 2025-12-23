◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２３日、美浦トレセンコスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、札幌記念（１０着）、オールカマー（８着）、天皇賞・秋（１２着）、ジャパンＣと（９着）と８月から休養を挟まず連戦中。近２戦はＧ１でタフなレースを経験し状態面は気になるところだが、むしろますます好調と言った様子だ。この日は坂路を６２秒