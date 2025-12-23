ボートレース尼崎の「日本ＭＢ選手会代表杯争奪歳忘れ第３８回今年もありがとう競走」が２４日に開幕する。竹間隆晟（２５＝大阪）は２３日の前検で手にした２５号機について「まあまあ乗りやすかったです。足はいいと思います。直線寄りかな。スタートはバラつきがあったので、ペラを叩いて調整します」と修正は必要だが、感触は上々だ。２０２６年のスター候補選手が発表され、トップルーキーに選出された。「選んでいただ