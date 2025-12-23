年末年始は、ちょっと特別なごはんで心もお腹も満たしたいですよね。Eggs’nThingsでは、ホリデーシーズンにぴったりな限定メニューが登場。色とりどりのフルーツが主役のパンケーキと、縁起の良い海老を使ったボリュームメニューで、新年のお祝い気分を盛り上げます。大切な人と過ごすひとときに、ハワイアンな温もりを添えてくれる期間限定の味わいです♪ 新年を彩るフルーツ