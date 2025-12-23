石破茂前首相が23日放送のフジテレビ「ホンネ喫茶 永田町」（火曜後7・00）に出演。高市早苗氏が首相に就任してからの“政策転換”に思うことを語る場面があった。フリーアナウンサー・神田愛花とともに居酒屋で“本音”トークを繰り広げた石破氏。そこで神田から「首相が代わると、こんなに変わるんだって。もし自分が総理大臣だったら、一生懸命やってきた結果その結論を出しているのに、すぐ覆ってしまう。私だったら腹立た