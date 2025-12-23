内モンゴル自治区の包頭市と寧夏回族自治区の銀川市を結ぶ高速鉄道の包頭−恵農（寧夏）区間が23日に開通した。新時代における中国西部エリアの大開発に新たな原動力が注入されると期待されている。包銀高速鉄道は包頭駅を出発して、内モンゴル自治区の包頭市、バヤンノール市、オルドス市、烏海市、寧夏回族自治区の石嘴山市を経由して銀川市に入り、銀川駅に到着する。全長519キロ、設計時速250キロで、複数の区間に分けて建設が