ÆüËÜ»þ´Ö£²£²»þ£³£°Ê¬¤Ë²Ã¼Â¼ÁGDP¡Ê10·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¼Â¼ÁGDP¡Ê10·î¡Ë22:30 Í½ÁÛ-0.3%Á°²ó0.2%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ0.2%Á°²ó1.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)