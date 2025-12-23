¡ÚÆ°²è¡ÛÆ£»ÞÌÀÀ¿¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÀøÆþ¡Ãhttps://youtu.be/Q6hJBzEWA6s Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÌ¾Ìç¹»¤ä¶¯¹ëÉô³è¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥­¥Æ¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÌ¾Ìç¤Î¥ª¥­¥Æ¡ª¡×¡£ º£²ó¤ÏÀÅ²¬¸©¤ÎÆ£»ÞÌÀÀ¿¹â¹»¤ËÀøÆþ¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÆ£»ÞÌÀÀ¿¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ ÆüËÜ°ì¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Ê¿ÄÍÎïºù¡ª¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡©ÆüÀî¹â¹»¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤ËÀøÆþ ¡Ú»°¹¥Èþ±©¡Û