カーリング女子日本代表で、来年２月のミラノ・コルティナ五輪の出場枠を獲得したフォルティウスが２３日、帰国し、都内で会見を行った。学生時代から数えて５度目の挑戦で初出場を決めたスキップ吉村紗也香（３３）は、「友達、家族から『おめでとう』と届いた。１００件以上はいただいたかな」と反響の大きさを明かし、「みんなで力を合わせて出場権を獲得することができた」と笑みを浮かべた。五輪２大会連続メダルのロコ・