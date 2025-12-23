国際サッカー連盟(FIFA)は22日、今月開催されたクラブ年間世界一を争うインターコンチネンタルカップで「アウト・オブ・バウンズテクノロジー」、「リアルタイム3D再現」、「高度な半自動オフサイドテクノロジー」の最新技術をそれぞれテストしていたことを公表した。アウト・オブ・バウンズテクノロジーは専用カメラを用いたトラッキング技術により、ゴールに関わるプレーでボールがピッチから出ていたかどうかをVARに迅速に