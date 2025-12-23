Windows 10のサポート終了やメモリを始めとする半導体の急騰を受け、PCの買い替えを検討している人は多いのではないでしょうか。特に最近はリモートワークと出社を織り交ぜたハイブリッドワークを行っている人も多く、PC価格も数年前に比べそもそもが高騰していることから、1台でさまざまなシーンに対応できて、それでいて数年間安心して使える性能のPCが欲しいと考えるはずです。そんな人にオススメしたいのが、日本HPの「HP Omni