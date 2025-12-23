Official髭男dismが、現在開催中のツアー＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM＞より、愛知・Zepp Nagoyaでのファイナル公演の模様をファンクラブ限定で生配信することを発表した。生配信のチケットは、12月23日22時より販売スタートとなる。2025春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する、メンバー4人のみの編成で届けるライブをぜひご覧いただきたい。なおOfficial髭男dismは、