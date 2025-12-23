◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）２０００年以降に有馬記念を勝った牝馬を振り返る企画の第２回は、５歳だった１９年に春秋グランプリ制覇を果たし、年度代表馬に選出されたリスグラシュー。次元が違った。ラスト１ハロン。レーンが軽く手綱を動かすと、リスグラシューは全身を使ったアクションで反応した。他馬が止まって見えるほどの加速。アッという間に抜け出し、突き放す。ゴー