神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えた20歳の女性が殺害された事件で、神奈川県警は一連の対応をめぐる検証結果を発表して以降、ストーカー事案などに関連した検挙数が急増していると明らかにしました。この事件では、およそ1年前の去年12月にストーカー被害を訴えたのちに行方不明になった岡崎彩咲陽さん（20）が殺害され、元交際相手の白井秀征被告（28）が逮捕・起訴されていて、神奈川県警は今年9月に一連の対応を「不適切」