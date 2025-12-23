前田建設工業を傘下に置く準大手ゼネコン（総合建設会社）のインフロニア・ホールディングス（ＨＤ）は２３日、三井住友建設の完全子会社化が完了したと発表した。トンネルやダム事業に強みを持つインフロニアＨＤは、道路や上下水道事業を得意とする三井住友建設の技術やノウハウを取り込むことで成長を図る。インフロニアＨＤは、８〜９月に株式公開買い付け（ＴＯＢ）を行った。ＴＯＢが成立し、議決権の８０・６１％に相当