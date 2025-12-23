Åìµþ·úÊª¡¢¥ß¥µ¥ï¥Û¡¼¥à¡¢¥Ý¥é¥ê¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡Ökokonoyu ÊÌÉÜ¡×¤ò2027Ç¯²Æ¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£·úÊª¤ÏÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ¡£µÒ¼¼¤Ï¥Ä¥¤¥ó¡¦¥À¥Ö¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿13¥¿¥¤¥×Á´150¼¼¡£ºÇ¾å³¬¤Î10³¬¤ËÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤­¤ÎÅ·Á³²¹ÀôÂçÍá¾ì¤òÀß¤±¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÊÌÉÜ¥¿¥ï¡¼¤òË¾¤à¡£2³¬¤ËÄ«¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢JRÆüË­ËÜÀþÊÌÉÜ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó60Ê¬¡£