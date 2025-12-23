◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２３日、栗東トレセン今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は坂路を６６秒８―１５秒９でサッと駆け上がって調整。素軽い動きで好調をキープしている。高柳大調教師は「いつもと変わらず順調。前回も状態は良かったけど、今回もいい」と笑みを浮かべた。古馬との初対決となった前走の天皇賞・