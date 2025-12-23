2026年4月8日(水)、女性のための新感覚サニタリーショーツ「雲パンツ」が登場します。体調が揺れやすい一週間を、雲のように軽やかに過ごすために開発されたこのアイテム。吸水性と心地よさを兼ね備え、ふわっと軽い履き心地で、安心して過ごせるサニタリーショーツとして注目されています。肌に優しく、心地よい綿素材で、毎日のストレスを和らげてくれる“雲パンツ”に期待大！ 軽さと安心感を両立させ