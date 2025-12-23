私はミサ（31）。今日は娘のスズカ（小学1年生）と、弟のマコト（5）、そしてママ友のアキナさん（32）に、アキナさんの娘カオリちゃん（小学1年生）と遊びに行きました。帰りに家まで車で送ってもらったところ、マコトが勝手にドアを開けてしまい、対向車とぶつかりそうになったのです。実際ぶつかってはいないのですが……。そのことがあったからなのか、アキナさんから「今後マコトくんも一緒の遊びは遠慮させてほしい」という