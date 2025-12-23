ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë50Âå½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µñ¤Þ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(50)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°ÙÅùµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(50)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï¡¢ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë50Âå¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢µñ¤Þ¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢12·î17Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±¡¢½÷À­¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë27²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë3²óÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢µÁÌ³¤Î¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ê