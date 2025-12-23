ÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëµÙ¶ÈÃæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎHP¤Ç¡¢1·î8Æü°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¸»Ò»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï·ÊÞÎ¹´Û¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÂç¿·Î¹´Û¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Í½Ìó¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¤ÎHP¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢1·î8Æü°Ê¹ß