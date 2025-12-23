【モデルプレス＝2025/12/23】モデルの藤井夏恋が12月23日、自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの挙式ショットを公開した。【写真】29歳元E-girls「映画のワンシーンみたい」挙式ショットが話題◆藤井夏恋＆YU、挙式ショット公開藤井は「2025年11月14日結婚式を挙げました」と報告し、凛々しい雰囲気の和装姿やウエディングドレス姿を公開。「夫婦になって一年の節目に、明治