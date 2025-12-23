ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ 12/23 EUR/USD 1.1365 (6.07²¯7¥æー¥í) 1.1800 (10.1²¯¥æー¥í) 1.1900 (6.44²¯¥æー¥í) USD/JPY 156.00 (8.16²¯¥É¥ë) 158.00 (9.66²¯¥É¥ë) GBP/USD 1.2700 (7.09²¯¥Ý¥ó¥É) 1.3348 (3.95²¯¥Ý¥ó¥É) 1.3350 (3.75²¯¥Ý¥ó¥É) ¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1800¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156.00¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3350ÉÕ¶á¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó